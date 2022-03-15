Бывшая сотрудница полиции подожгла машину соседа в Новосибирске и получила "условку"

Инцидент произошел еще в 2020 году. Сотрудница полиции неоднократно конфликтовала со своим соседом, а в результате последней ссоры решила ему отомстить – она подожгла его автомобиль у дома. Огонь заметили жильцы дома улицы Плахотного в Ленинском районе. Владелец автомобиля обратился в полицию.