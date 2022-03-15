Бывшая сотрудница полиции подожгла машину соседа в Новосибирске и получила "условку"

Бывшая сотрудница полиции подожгла машину соседа и получила условный срок в Новосибирске. Об этом проинформировали в Следкоме.
Инцидент произошел еще в 2020 году. Сотрудница полиции неоднократно конфликтовала со своим соседом, а в результате последней ссоры решила ему отомстить – она подожгла его автомобиль у дома. Огонь заметили жильцы дома улицы Плахотного в Ленинском районе. Владелец автомобиля обратился в полицию.
В результате расследования выяснилось, что машину подожгла соседка мужчины. Об этом свидетельствовали камеры видеонаблюдения. В ходе обыска у подозреваемой изъяли вещи, в которых она поджигала автомобиль «Toyota Porte».
Помимо этого, известно, что девушка работала в полиции. В ведомстве была проведена служебная проверка, после которой подозреваемую уволили. Суд вынес экс-полицейской приговор: два года условно. Решение суда пока не вступило в законную силу.