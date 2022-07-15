В Новосибирске найденная в кустах женщина умерла насильственной смертью

В Новосибирске найденная в кустах женщина умерла насильственной смертью
В Новосибирске найденная в кустах женщина умерла насильственной смертью
Вчера, 17:14КриминалАлександр КондратьевФото: АСТ-54
В четверг, 14 июля, прохожие обнаружили тело 27-летней женщины в кустах возле жилого дома в Первомайском районе Новосибирска – она умерла неестественной смертью от рук знакомого. Информацию предоставили в СУ СКР по региону.

Полицейские задержали по обвинению в убийстве 53-летнего местного жителя. Как выяснили следователи, они вместе выпивали, а затем мужчина решил проводить свою знакомую домой, но возник конфликт – он ударил своей спутнице несколько раз ножом в грудь и руку.

Женщина умерла от полученных травм на месте, а её убийца выкинул нож в мусорку и убежал. В скором времени его удалось найти, но свою вину в страшном преступлении пока не признает – он будет заключен под стражу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что погибшая было мало знакома со своим убийцей. Про него известно больше – он уже был судим за мошенничество, кражу и другие преступления, а найти его удалось с помощью собаки.

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