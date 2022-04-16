Полицейских из Венгерово побили правонарушители: один из них сбежал

В полицию поступило сообщение о том, что житель одного из населенных пунктов Венгеровского района Новосибирской области управляет мототранспортным средством без права управления, сообщили в ГУ МВД. 14 апреля сотрудники ГИБДД при патрулировании местности, узнав в прохожем подозреваемого, препроводили его в автомобиль ДПС для разбирательства. Личность гражданина была установлена, им оказался неоднократно судимый 23-летний местный житель. В это время к служебному транспортному средству подошли мужчина и женщина, вместе с которыми нарушитель попытался скрыться. Сотрудники полиции стали их преследовать. При задержании граждане оказали полицейским сопротивление, нанесли им телесные повреждения и покинули место происшествия. Сотрудникам ГИБДД была оказана медицинская помощь, в настоящее время один из них проходит лечение, а второй приступил к исполнение служебных обязанностей. Двое нападавших установлены и задержаны сотрудниками полиции.