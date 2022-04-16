Полицейских из Венгерово побили правонарушители: один из них сбежал

Потасовка происходила на улице села у полицейского автомобиля. Мужчина оказывал полицейским отчаянное сопротивление, в какой-то момент к драке присоединилась и молодая женщина. Зрители снимали происходящее на видео.
Ко всем уговорам парочка оказалась глуха, после удачного контрнаступления, мужчине удалось вырваться и под крики женщины: "Беги, Игорь!" убежать.
Журналист "Атас.инфо" обратился за комментарием в ГУ МВД по региону.
В полицию поступило сообщение о том, что житель одного из населенных пунктов Венгеровского района Новосибирской области управляет мототранспортным средством без права управления, сообщили в ГУ МВД. 14 апреля сотрудники ГИБДД при патрулировании местности, узнав в прохожем подозреваемого, препроводили его в автомобиль ДПС для разбирательства. Личность гражданина была установлена, им оказался неоднократно судимый 23-летний местный житель. В это время к служебному транспортному средству подошли мужчина и женщина, вместе с которыми нарушитель попытался скрыться. Сотрудники полиции стали их преследовать. При задержании граждане оказали полицейским сопротивление, нанесли им телесные повреждения и покинули место происшествия. Сотрудникам ГИБДД была оказана медицинская помощь, в настоящее время один из них проходит лечение, а второй приступил к исполнение служебных обязанностей. Двое нападавших установлены и задержаны сотрудниками полиции.
В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления в отношении двух сотрудников полиции Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины и 39-летней женщины по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
Усть-Изес уже попадал на первые полосы Новосибирских СМИ. Там сотрудниками полиции были якобы избиты два жителя, сообщает НДН.инфо. История стала громкой благодаря видео, которое снял один из участников событий. Он спрятался за кресло и наблюдал за происходящим.