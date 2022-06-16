Новосибирца приговорили к 10 годам колонии за изнасилование и съемку порно

Преступление произошло еще в прошлом году. Ранее судимый за воровство мужчина снял посуточную квартиру возле железнодорожного Вокзала-Главного – он был пьян, а когда туда зашла 19-летняя уборщица из агентства, тот изнасиловал её и совершил другие действия сексуального характера.
Он также похитил её имущество и мобильный телефон, на который снял изнасилование, а затем разослал видео в WhatsApp некоторым её друзьям и парню, рассказали в региональной прокуратуре.
В результате своего преступления он связал девушку, закрыл квартиру и сломал ключ в замке, чтобы она не могла выбраться.
В суде мужчина заявил, что не виновен в изнасиловании – он якобы подумал, что к нему зашла проститутка, которая сделала всё добровольно. Однако судья не поверил его доводам и отправил сибиряка сидеть в тюрьме 10 лет в общем режиме.