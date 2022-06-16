Стрелявшего беспричинно из окна квартиры по прохожим мужчину осудят в Новосибирске

«Новосибирского» стрелка обвиняют в хулиганстве, умышленном причинении вреда здоровью людям и незаконном хранении оружия. Расследование дела было на контроле у главы СК России Бастрыкина.
Напомним, инцидент произошел вечером 29 августа 2021 года. Пьяный житель дома по улице Лебедевского, 1б из окна квартиры устроил хаотичную стрельбу по прохожим из ружья. Пострадали 5 человек.
«На место прибыли полицейские, которые оцепили двор и установили квартиру, из окна которой были совершены выстрелы. Подозреваемый был задержан», - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
При осмотре квартиры сибиряка следователи регионального СУ СК России нашли 133 патрона от охотничьего ружья, а также винтовки, пистолеты и револьверы. Мужчину арестовали, но вину свою он признал лишь частично.
Сейчас правоохранители собрали все доказательства и улики по делу. Материалы передали в Заельцовский районный суд.