Убийца молодой женщины пойман в Новосибирске – он спрятал труп в кустах

Убийца молодой женщины пойман в Новосибирске – он спрятал труп в кустах
Убийца молодой женщины пойман в Новосибирске – он спрятал труп в кустах
Вчера, 15:52КриминалФото: АСТ-54

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве молодой женщины в кустах

Подозреваемый в убийстве женщины, найденной в кустах, задержан в Новосибирске. Об этом информируют СУ СК по региону.

По версии следствия, 14 июля 53-летний мужчина и его 27-летняя подруга выпивали алкоголь в доме на улице Первомайская. В один момент женщина решила пойти домой, а кавалер вызвался ее проводить.

По дороге они поссорились, и мужчина ударил спутницу несколько раз ножом в грудь и в руку. От полученных ран она умерла. Злоумышленник сбежал с места преступления и выкинул нож в мусорку. Спустя время погибшую нашли в кустах прохожие.

Правоохранители вычислили убийцу. Однако его не арестовали. Свою вину он не признал. Следствие вычислило, что погибшая женщина едва ли знала этого человека. Ранее новосибирец уже сидел за мошенничество, кражу и другие преступления. След фигуранта обнаружила служебная собака.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостикриминалсмерть
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы