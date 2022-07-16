Убийца молодой женщины пойман в Новосибирске – он спрятал труп в кустах

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве молодой женщины в кустах

Подозреваемый в убийстве женщины, найденной в кустах, задержан в Новосибирске. Об этом информируют СУ СК по региону.

По версии следствия, 14 июля 53-летний мужчина и его 27-летняя подруга выпивали алкоголь в доме на улице Первомайская. В один момент женщина решила пойти домой, а кавалер вызвался ее проводить. По дороге они поссорились, и мужчина ударил спутницу несколько раз ножом в грудь и в руку. От полученных ран она умерла. Злоумышленник сбежал с места преступления и выкинул нож в мусорку. Спустя время погибшую нашли в кустах прохожие. Правоохранители вычислили убийцу. Однако его не арестовали. Свою вину он не признал. Следствие вычислило, что погибшая женщина едва ли знала этого человека. Ранее новосибирец уже сидел за мошенничество, кражу и другие преступления. След фигуранта обнаружила служебная собака.

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