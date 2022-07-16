В Новосибирске криминальный квартет угнал машину с СТО и разобрал на запчасти

В Новосибирске криминальный квартет угнал машину с СТО и разобрал на запчасти
В Новосибирске криминальный квартет угнал машину с СТО и разобрал на запчасти
Вчера, 12:00Криминал
Новосибирские полицейские задержали четырех злоумышленников, которые угнали автомобиль со станции техобслуживания и продали его по запчастям

Сотрудники новосибирского уголовного розыска при поддержке спецназа задержали ранее судимого 25-летнего бывшего сотрудника СТО и трех его подельников. Квартет завладел ключом от автомобиля, который находился на станции техобслуживания и перегнал машину в Искитимский район. Там приятели разобрали ее на запчасти и продали.

Видео:пресс-служба ГУВД по НСО

Ущерб составил 300 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении МВД. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 "Кража". Двух подозреваемых отправили в СИЗО, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

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