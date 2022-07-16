В Новосибирске криминальный квартет угнал машину с СТО и разобрал на запчасти

Сотрудники новосибирского уголовного розыска при поддержке спецназа задержали ранее судимого 25-летнего бывшего сотрудника СТО и трех его подельников. Квартет завладел ключом от автомобиля, который находился на станции техобслуживания и перегнал машину в Искитимский район. Там приятели разобрали ее на запчасти и продали.