Кричала «Папа, папа»: убийцу бывшей жены и 8-летней дочери посадили на 18 лет в НСО

Напомним, что прошлой осенью в поселке Рождественка Чановского района Новосибирской области были обнаружены тела женщины Анны и маленькой девочки с множеством ножевых ранений. Под подозрение сразу попал бывший супруг Анны, который и признался, что сначала узнал об изменах жены, она от него ушла к другому вместе с ребенком, а он спустя продолжительное время приехал пьяный к ним домой и убил, потому что она не захотела к нему вернуться, а новый мужчина был в это время на охоте.