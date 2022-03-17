Железнодорожника из Новосибирска задержали за получение взяток на 6 миллионов рублей. Об этом проинформировали в УТ МВД по СФО.
Руководителя железнодорожного предприятия подозревают в получении взяток в крупном размере. По данным следствия, мужчина являлся начальником службы вагонного состава. За деньги он покровительствовал одну транспортно-ремонтную компанию. Он решал вопросы по ускорению техосмотра перед погрузкой.
Помимо этого, работник давал незаконные указания сотрудникам, чтобы они создавали благоприятные условия для этой компании и обслуживали ее вне очереди. Вознаграждение в виде 180 тысяч рублей подозреваемый получал ежемесячно на карту своей родственницы.
«Деньги начислялись на банковскую карту родственницы его супруги, которая была фиктивно трудоустроена в транспортную ремонтную компанию. При этом женщина не знала о том, что работает в данной организации», - отметили в транспортной полиции.
Взятки мужчина получал свыше трех лет с 2018 по 2021 год. Задержанному грозит до 15 лет колонии.