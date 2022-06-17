Школьника из Новосибирска ударило током в трансформаторной будке – возбуждено дело

Инцидент произошел в четверг, 16 июня на улице Куприна. По версии следствия, двое детей играли рядом с трансформаторной будкой, и один из них решил подшутить, бросив тапок товарища в опасное место. Ребенок хотел забрать свою обувь и легко залез в будку. Отмечается, что ответственная за нее компания ненадлежащим образом ограничила доступ посторонним.
После этого школьника ударило током. Он получил травму 3-й степени и попал в больницу. В деле разбираются следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.