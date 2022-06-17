Террорист из Новосибирска хотел взорвать Кремль и здание ФСБ – ему грозит пожизненное

По данным следствия, новосибирец обвиняется в 23 террористических преступлений. В 2014 году он вступил в запрещённую в России международную террористическую организацию, а затем стал одним из её руководителей. В 2016 году обвиняемый создал террористическое сообщество для взрыва в Новосибирске. Мужчина вербовал горожан и контролировал обучение исполнителя по взрыву, но тогда жертв удалось избежать.