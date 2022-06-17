Террорист из Новосибирска хотел взорвать Кремль и здание ФСБ – ему грозит пожизненное

Террорист из Новосибирска хотел взорвать Кремль и здание ФСБ – ему грозит пожизненное
Террорист из Новосибирска хотел взорвать Кремль и здание ФСБ – ему грозит пожизненное
Вчера, 09:35КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

Новосибирца осудят за попытку взрыва Кремля и здания ФСБ

17 мая второй Западный окружной военный суд вынесет приговор мужчине из Новосибирска, который хотел организовать ряд терактов на территории РФ.

По данным следствия, новосибирец обвиняется в 23 террористических преступлений. В 2014 году он вступил в запрещённую в России международную террористическую организацию, а затем стал одним из её руководителей. В 2016 году обвиняемый создал террористическое сообщество для взрыва в Новосибирске. Мужчина вербовал горожан и контролировал обучение исполнителя по взрыву, но тогда жертв удалось избежать.

Спустя время сибиряк начал готовиться к терактам в Москве. Он хотел взорвать маршрутку в Люберцах, но пассажиры вовремя обнаружили устройство. Следующий теракт планировался в 2017 году в Санкт-Петербурге – мужчина велел исполнителю подорвать железнодорожную станцию, но участников вычислили и поймали правоохранители.

После того, как обвиняемый стал руководителем запрещенной организации, в Москве он создал террористическое сообщество, где планировал подорвать здание ФСБ, Кремль и Министерство юстиции. В материалах дела указано, что террористы также хотели влететь на машине в толпу людей, а затем расстрелять их.

Однако обвиняемого удалось задержать в 2019 году на территории Сирии. По сообщению ТАСС, в пятницу, 17 июня ему огласят судебный приговор. Новосибирцу грозит пожизненный срок лишения свободы и штраф в миллион рублей.

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