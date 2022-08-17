Двух работников «МТС» из Новосибирска будут судить за раскрытие телефонных разговоров

Двух работников «МТС» из Новосибирска будут судить за раскрытие телефонных разговоров
Двух работников «МТС» из Новосибирска будут судить за раскрытие телефонных разговоров
Сегодня, 17:03КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Двоих молодых людей будут судить за нарушение тайны телефонных переговоров – они работали в «МТС» и сливали данные посторонним людям за деньги. Информацию предоставили в региональном Следственном комитете.

Следователи выяснили, что молодые люди в возрасте 23 и 20 лет работали в «МТС». К старшему из них однажды обратился неизвестный, который попросил предоставить ему сведения о переговорах за денежное вознаграждение.

Сотрудник попросил помощи у своего коллеги, тот согласился на данную авантюру. Они передавали такие данные два раза, и попали в поле зрение оперативников.

Сумма вознаграждений составляла 3 тысячи рублей, а теперь молодым людям придется за полученные деньги расплатиться судимостью – на них завели уголовное дело.

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