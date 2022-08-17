Замминистра ЖКХ Новосибирской области Нормайкину продлили домашний арест

Замминистра ЖКХ Новосибирской области Нормайкину продлили домашний арест
Замминистра ЖКХ Новосибирской области Нормайкину продлили домашний арест
Сегодня, 18:03КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Заместителю министра ЖКХ Новосибирской области Владимиру Нормайкину продлили домашний арест на два месяца по делу о взяточничестве. Информацию предоставили в Судебном департаменте региона.

Напомним, что Нормайкина задержали 18 октября 2021 года за взяточничество – его посадили в следственный изолятор, но в конце года отправили под домашний арест.

В настоящее время арест продлен до 18 октября 2022 года, но под стражу подследственного не отправили – он останется у себя дома. Там ему запрещено заходить в интернет, пользоваться телефонов и общаться с людьми, которые проходят по его уголовному делу.

Стоит отметить, что возможная взятка Нормайкину в 2 млн и 5 тысяч рублей признана самой большой за прошлый год.

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