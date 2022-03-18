Суд рассмотрит дело о потасовке в новосибирском баре «Путч»

Суд рассмотрит дело о потасовке в новосибирском баре «Путч»
Суд рассмотрит дело о потасовке в новосибирском баре «Путч»
Сегодня, 06:08КриминалФото: pixabay.com
Молодые люди ворвались в ночное заведение и устроили погром: они избили посетителей и раскидали все имущество бара.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который устроил потасовку в баре «Путч» в Новосибирске. Сам инцидент произошел в ночное время 6 марта 2021 года.

В баре на Красном проспекте неизвестные ворвались в помещение и устроили погром. Мужчины раскидали мебель, посуду и цветы. После этого новосибирцы выбежали из бара и уехали на белом Mercedes-Benz без государственных знаков.

Как позже выяснили полицейские, зачинщиком дебоша стал 25-летний новосибирец. Вместе с другими соучастниками преступления он устроил ссору с посетителями ночного заведения. Конфликт был спланирован специально, после чего парень начал бросать стулья, а также угрожал ножом и пистолетом. Сначала подозреваемого вывели на улицу, но после он пришел с подмогой.

В результате этого посетительница бара получила перелом челюсти, а другому мужчине нападавшие сломали нос. Кроме этого, в ходе конфликта молодые люди повредили имущество бара на сумму выше 122 тысяч рублей.

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в марте 2022 года. Подозреваемого обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении повреждений чужого имущества. Дело рассмотрит Центральный районный суд.

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