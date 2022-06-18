На границе Новосибирска поймали контрабандистов с 5 тоннами опиумного мака

Таможенники задержали мужчин, которые пытались перевезти из Казахстана в Новосибирск 5 тонн наркотического мака. Об этом сообщил глава отдела по борьбе с контрабандой наркотиков таможни Алексей Зобнин.

При досмотре у 32-летнего жителя Новосибирской области и его подельника нашли 400 коробок маковой соломы. Это 5 тонн опиума и ещё 2 нашли в тайниках. За попытку перевозки через границу России наркотиков и за хранение им грозит уголовное наказание.

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