Раскрыты подробности о найденном трупе женщины в Новосибирске – она лежала полуголая

По данным следствия, тело без признаков жизни нашли на улице Тульской у дома №186. Очевидцы рассказали, что лицо погибшей женщины было в крови, а тело грязным. На сибирячке осталось лишь нижнее белье и задранная футболка. Следователям удалось установить, что женщина 1978 года рождения.