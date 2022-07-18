Раскрыты подробности о найденном трупе женщины в Новосибирске – она лежала полуголая

Раскрыты подробности о найденном трупе женщины в Новосибирске – она лежала полуголая
Раскрыты подробности о найденном трупе женщины в Новосибирске – она лежала полуголая
18 июля, 08:24КриминалФото: группа "ЧП Новосибирск"

Рядом с частным домом в Новосибирске нашли полуобнаженное тело женщины

В воскресенье, 17 июля в Кировском районе прохожие нашли тело женщины – злоумышленника сняла видеокамера. Информацию подтвердили в СУ СК по НСО.

По данным следствия, тело без признаков жизни нашли на улице Тульской у дома №186. Очевидцы рассказали, что лицо погибшей женщины было в крови, а тело грязным. На сибирячке осталось лишь нижнее белье и задранная футболка. Следователям удалось установить, что женщина 1978 года рождения.

Соседи рассказали, что видели, как неизвестный мужчина тащил тело к дому поздней ночью. Поинтересовавшись, что он делает, новосибирец в итоге убежал. Однако видеокамеры зафиксировали преступление. Теперь СУ СК ведет проверку по факту обнаружения трупа.

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