Убийце девушки на ОбьГэсе в Новосибирске дали 11 лет колонии

25-летний новосибирец подкараулил 23-летнюю девушку – пара рассталась из-за сильной ревности со стороны обвиняемого. Между ними вновь возникла ссора на фоне отказа, и мужчина ударил ее 6 раз ножом. Экс-сожительница скончалась от полученных ранений.
После совершенного преступления, фигурант пытался скрыться у родственников, однако спустя пару дней он был задержан. Его сразу взяли под стражу.
В совершении преступления злоумышленник полностью сознался и раскаялся в содеянном. Более того, по его словам, он не желал смерти своей любви и сожалеет о случившемся. В итоге суд вынес приговор: 11,5 лет колонии строгого режима. Защита еще может обжаловать приговор.