Убийце девушки на ОбьГэсе в Новосибирске дали 11 лет колонии

Убийце девушки на ОбьГэсе в Новосибирске дали 11 лет колонии
Убийце девушки на ОбьГэсе в Новосибирске дали 11 лет колонии
18 июля, 16:32КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
В понедельник, 18 июля суд Советского района вынес приговор обвиняемому по делу в убийстве его возлюбленной. По данным следствия, преступление произошло 30 декабря 2021 года в микрорайоне ОбьГэс прямо в подъезде дома на улице Печатников.

25-летний новосибирец подкараулил 23-летнюю девушку – пара рассталась из-за сильной ревности со стороны обвиняемого. Между ними вновь возникла ссора на фоне отказа, и мужчина ударил ее 6 раз ножом. Экс-сожительница скончалась от полученных ранений.

После совершенного преступления, фигурант пытался скрыться у родственников, однако спустя пару дней он был задержан. Его сразу взяли под стражу.

В совершении преступления злоумышленник полностью сознался и раскаялся в содеянном. Более того, по его словам, он не желал смерти своей любви и сожалеет о случившемся. В итоге суд вынес приговор: 11,5 лет колонии строгого режима. Защита еще может обжаловать приговор.

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