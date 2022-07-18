Убийце девушки на ОбьГэсе в Новосибирске дали 11 лет колонии

В понедельник, 18 июля суд Советского района вынес приговор обвиняемому по делу в убийстве его возлюбленной. По данным следствия, преступление произошло 30 декабря 2021 года в микрорайоне ОбьГэс прямо в подъезде дома на улице Печатников.

25-летний новосибирец подкараулил 23-летнюю девушку – пара рассталась из-за сильной ревности со стороны обвиняемого. Между ними вновь возникла ссора на фоне отказа, и мужчина ударил ее 6 раз ножом. Экс-сожительница скончалась от полученных ранений. После совершенного преступления, фигурант пытался скрыться у родственников, однако спустя пару дней он был задержан. Его сразу взяли под стражу. В совершении преступления злоумышленник полностью сознался и раскаялся в содеянном. Более того, по его словам, он не желал смерти своей любви и сожалеет о случившемся. В итоге суд вынес приговор: 11,5 лет колонии строгого режима. Защита еще может обжаловать приговор.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter