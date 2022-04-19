Сотрудника СИЗО осудят за передачу наркотиков заключённым в Новосибирске

Сотрудника СИЗО осудят за передачу наркотиков заключённым в Новосибирске
Сотрудника СИЗО осудят за передачу наркотиков заключённым в Новосибирске
Сегодня, 14:25КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
Обвиняемый занимался преступной деятельностью несколько месяцев.

В Новосибирске сотрудник СИЗО пойдет под суд за передачу осужденным наркотических веществ. Об этом передают в Следственном комитете по Новосибирской области.

Известно, что 24-летний сотрудник начал заниматься противозаконными действиями в 2021 году. За денежное вознаграждение он проносил на режимный объект запрещенные вещества.

Деятельность новосибирца пресекли в октябре 2021 года во время личного досмотра. Обвиняемый полностью сознался в преступлении.

«В результате собранных доказательств обвиняемый в полном объеме признал вину в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных статьями о мелком взяточничестве и приобретении наркотических средств», - сообщают в СК.

Бывшему сотруднику СИЗО грозит до 9-ти лет колонии. Уголовное дело будет направлено в суд.

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