Похититель велосипеда на улице Виктора Уса разыскивается полицией в Новосибирске

Похититель велосипеда на улице Виктора Уса разыскивается полицией в Новосибирске
Похититель велосипеда на улице Виктора Уса разыскивается полицией в Новосибирске
Сегодня, 10:53КриминалФото: ГУ МВД НСО

В Новосибирске угонщика велосипеда разыскивает полиция

Похититель скрылся на велосипеде в неизвестном направлении.

В Новосибирске мужчина похитил велосипед – вора разыскивает полиция. По информации от ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по факту кражи 9 апреля 2022.

Инцидент произошел на улице Виктора Уса. Новосибирец похитил велосипед, который был оставлен у одного из подъездов дома.

Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, полного телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая.

Был одет: синяя куртка с чёрным замком и чёрными вставками по бокам, чёрные спортивные трико с белой эмблемой, чёрные кроссовки с зелёной подошвой.

Видео:ГУ МВД НСО

Всех, кто владеет какой-либо информацией о похитителе, правоохранители просят связаться по телефонам: +7 (383) 2321578, 2321602. Конфиденциальность гарантируется.

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