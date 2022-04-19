Похититель велосипеда на улице Виктора Уса разыскивается полицией в Новосибирске

В Новосибирске мужчина похитил велосипед – вора разыскивает полиция. По информации от ГУ МВД, возбуждено уголовное дело по факту кражи 9 апреля 2022.
Инцидент произошел на улице Виктора Уса. Новосибирец похитил велосипед, который был оставлен у одного из подъездов дома.
Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, полного телосложения, волосы светло-русые, стрижка короткая.
Был одет: синяя куртка с чёрным замком и чёрными вставками по бокам, чёрные спортивные трико с белой эмблемой, чёрные кроссовки с зелёной подошвой.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о похитителе, правоохранители просят связаться по телефонам: +7 (383) 2321578, 2321602. Конфиденциальность гарантируется.