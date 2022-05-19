Силовики накрыли нелегальное казино на Декабристов в Новосибирске

Троих мужчин задержали полицейские за организацию азартного клуба на улице Декабристов в Новосибирске. СУ СК России по региону возбудили в отношении них уголовное дело.

По данным МВД Новосибирска и регионального Следкома, незаконное казино существовало с октября 2021 по май 2022 года. Его организовали три мужчины от 42 до 52 лет на Декабристов. Попасть в игорное заведение могли только проверенные люди и строго по секретному звонку. «При обыске в домах сибиряков и в казино нашли 3 стола для игры в покер, более 500 игральных фишек, около 20 колод карт и несколько мобильных телефонов», - уточнили в ГУ МВД Новосибирска. В отношении подозреваемых СК по региону возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2. Теперь им грозит штраф до 1 500 000 рублей либо до 6 лет тюрьмы с санкцией в 1 млн.

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