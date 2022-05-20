«На глазах у лежачей матери»: новосибирец изнасиловал 12-летнюю падчерицу

Преступление против неприкосновенности произошло около года назад. Отчим схватил свою падчерицу и изнасиловал ее на глазах у матери, которая ничего не могла сделать из-за тяжелой болезни. До этого он постоянно издевался над ними обеими — оскорблял и унижал.