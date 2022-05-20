«На глазах у лежачей матери»: новосибирец изнасиловал 12-летнюю падчерицу

Мужчина долгое время издевался над своей падчерицей и супругой. Спустя время у женщины диагностировали рак, и она не смогла больше двигаться самостоятельно.
Преступление против неприкосновенности произошло около года назад. Отчим схватил свою падчерицу и изнасиловал ее на глазах у матери, которая ничего не могла сделать из-за тяжелой болезни. До этого он постоянно издевался над ними обеими — оскорблял и унижал.
Во время следствия мать девочки скончалась. Сейчас подростку исполнилось 13 лет, и она живет с бабушкой. В мае 2022 года дело направили в суд. Фигуранта обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Отчим девочки может получить до 20 лет лишения свободы, пишет Сиб.фм.