Новосибирский бизнесмен арендовал государственные зерносклады и продавал их частями

Новосибирский бизнесмен арендовал государственные зерносклады и продавал их частями
Новосибирский бизнесмен арендовал государственные зерносклады и продавал их частями
Вчера, 13:09КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирской области 43-летний предприниматель арендовал государственную землю и зерновые склады в Черепановском районе площадью более 5 тысяч кв.м. и продавал их по частям.

Мужчина нарушил условия договора – он мог использовать арендованную землю и склады с мая 2020 по август 2021 года, но продавать ему было категорически запрещено – он распиливал склады по частям и таким образом похитил из казны 1 млн 241 тысячу рублей.

В региональном СУ СКР уточнили, что бизнесмен демонтировал склады, а затем реализовал составные части объектов, но а полученными деньгами воспользовался в личных интересах. Его действия привели к тому, что теперь невозможно использовать имущество для фермерских целей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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