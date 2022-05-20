Новосибирский бизнесмен арендовал государственные зерносклады и продавал их частями

Мужчина нарушил условия договора – он мог использовать арендованную землю и склады с мая 2020 по август 2021 года, но продавать ему было категорически запрещено – он распиливал склады по частям и таким образом похитил из казны 1 млн 241 тысячу рублей.
В региональном СУ СКР уточнили, что бизнесмен демонтировал склады, а затем реализовал составные части объектов, но а полученными деньгами воспользовался в личных интересах. Его действия привели к тому, что теперь невозможно использовать имущество для фермерских целей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.