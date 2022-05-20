Ревнивец зарезал свою жену под Новосибирском на глазах у дочери–любовник остался жив

Ревнивец зарезал свою жену под Новосибирском на глазах у дочери–любовник остался жив
Ревнивец зарезал свою жену под Новосибирском на глазах у дочери–любовник остался жив
20 мая, 15:23КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

Под Новосибирском мужчина убил жену и чуть ли не зарезал её любовника

В городе Черепаново Новосибирской области произошло убийство на фоне ревности – супруг зарезал жену, но любовник остался жив, передает СУ СК РФ по региону

По данным следствия, трагедия произошла 19 мая. 28-летний мужчина узнал, что к его жене должен был прийти знакомый. В итоге подозреваемый пришел домой в алкогольном опьянении, ударил несколько раз свою жену, а далее схватился за нож.

Он нанес 4 удара гостю и 2 – пострадавшей. Затем сбежал с места преступления. В доме находилась дочка погибшей. Сибирячка скончалась от полученных травм в медучреждении, а ее знакомый доставлен в больницу с ножевыми ранениями.

Злоумышленника задержали. Он создался в преступлении. Его обвиняют по статье «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.

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