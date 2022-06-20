Сайты новосибирских вузов НГУЭУ и НГУАДИ атаковали хакеры

Сайты вузов Новосибирска НГУЭУ и НГУАДИ предположительно подверглись хакерской атаке прямо в день приемной кампании 2022 года – они не открываются, выдавая ошибку.

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) первым подвергся атаке, согласно онлайн-сервисам для просмотра доступности сайтов – их не доступен с разных устройств и провайдеров. В официальных ресурсах НГУЭУ сообщают, что в настоящее время идут хакерские атаки. Сколько они продлятся – никто не знает, но все надеются на лучшее. Сайт Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) тоже не работает, но руководство вуза считает, что причина кроется в другом, но пока не может точно сказать, в чем именно - есть предположение, что все это из-за приемной кампании и настройки сайта. При этом порталы НГУ и НГТУ работать без каких-либо проблем – они открываются со всех провайдеров.

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