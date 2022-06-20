Сайты новосибирских вузов НГУЭУ и НГУАДИ атаковали хакеры

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) первым подвергся атаке, согласно онлайн-сервисам для просмотра доступности сайтов – их не доступен с разных устройств и провайдеров.
В официальных ресурсах НГУЭУ сообщают, что в настоящее время идут хакерские атаки. Сколько они продлятся – никто не знает, но все надеются на лучшее.
Сайт Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) тоже не работает, но руководство вуза считает, что причина кроется в другом, но пока не может точно сказать, в чем именно - есть предположение, что все это из-за приемной кампании и настройки сайта.
При этом порталы НГУ и НГТУ работать без каких-либо проблем – они открываются со всех провайдеров.