Новосибирский суд начал рассмотрение дела об убийстве жены врача искитимской больницы

Новосибирский суд начал рассмотрение дела об убийстве жены врача искитимской больницы
Новосибирский суд начал рассмотрение дела об убийстве жены врача искитимской больницы
Сегодня, 09:24КриминалФото: СУ СКР по Новосибирской области
По версии мужа, женщину жестоко пытали. Ее привязали бельевыми веревками и убили неизвестным предметом.

В Новосибирске суд начал рассмотрение дела об убийстве жены главврача искитимской больницы. Как пишет издание Сиб.фм, уголовное дело 49-летнего Дмитрия Казакова приняли в рассмотрение сегодня, 21 марта 2022.

Подозреваемого обвиняют в серии грабежей с убийствами, который он совершал в период с 2009 по 2021 гг. Одно из громких дел произошло в сентябре 2020 года, когда Казаков только вышел из тюрьмы. Не имея денег, мужчина начал грабить квартиры в Искитиме. Вскоре он выяснил, где живет главный врач ГБУЗ НСО «Искитимской ЦРБ» Алексей Кайгородов.

Злоумышленник проник в дом врача и убил его 66-летнюю супругу Людмилу. Муж обнаружил тело своей жены в крови в собственном доме, привязанной к стулу бельевыми веревками. Женщина была убита с особой жестокостью. При этом из квартиры пропали драгоценности, сейф и деньги.

Как рассказывал сам Алексей Кайгородов, его супругу жестоко пытали. Видимо, чтобы узнать, где находятся закопанные клады. Полиция данный факт подтвердила. Муж Людмилы уверен, что преступление было заранее спланировано. Как сообщали в Следственном комитете, женщину убили колющимся предметом, которого на месте так и не обнаружили. Однако в Следкоме версию о пытках вначале опровергли.

Злоумышленника удалось найти не сразу. На поиск убийцы были привлечены следователи-криминалисты и полицейские. Оперативники выявили генотип преступника. Мужчину обвинили в федеральный, а позже и в международный розыск. Однако найти преступника было не так просто.

Правоохранители вышли на след лишь в июне 2021 года, когда в Томске было совершено разбойное нападение в стройорганизации. Там Дмитрий Казаков убил сторожа компании. Силовики поймали преступника спустя несколько дней. На первом допросе он признался еще в четырех преступлениях.

В ходе следствия стало известно, что подозреваемый действовал по одной схеме: он отжимал пластиковые окна разных организация, убивал там сторожей и забирал деньги. Сейчас уголовное дело рассматривает суд в Новосибирской области. Atas.info будет следить за подробностями.

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