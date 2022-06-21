31-летний мужчина напал на росгвардейца после драки в сауне Новосибирска

Судья вынес приговор 31-летнему жителю Новосибирска, который в алкогольном опьянении подрался с сотрудником Росгвардии после потасовки в сауне. Информацию предоставили в региональной прокуратуре.

Ситуация произошла 23 февраля 2022 года в одной из саун Первомайского района – там выпивали мужчины, но что-то не поделили и устроили массовую драку. Администратор вызвал полицию, но конфликт только нарастал даже при сотрудниках при исполнении. На место был вызван наряд Росгвардии, сотрудники которого попросили прекратить потасовку, но одного из них ударил мужчина прямо по лицу. В ответ был применен газовый баллончик, а вся компания была задержана. Помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова рассказала Atas.info, что у сотрудника правоохранительных органов при медицинской экспертизе был выявлен синяк и ссадина. Сам нападавший извинился в суде, поэтому его назначили лишь 1 год лишения свободы условно. Стоит отметить, что мужчина отделался вполне легким наказание. Бывает такое, что за более меньшие повреждения в отношении сотрудников при исполнении приговаривают к лишению свободы на 2-3 года, а также к штрафу.

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