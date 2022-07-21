Как в драме: опытную и агрессивную воровку косметики поймали в Новосибирске

Как в драме: опытную и агрессивную воровку косметики поймали в Новосибирске
Как в драме: опытную и агрессивную воровку косметики поймали в Новосибирске
Вчера, 14:09КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

В Новосибирске задержали бьюти-воровку в магазине

Охотницу за краденой косметикой задержали в Новосибирске – её история слишком драматична. Как её вычислили, рассказали в АБ «Гвардия».

Первое ограбление в косметическом магазине произошло пару недель назад. Молодую 33-летнюю женщину поймали с поличным при краже дорогой косметики. Однако сибирячка устроила в магазине настоящий дебош, кидаясь в людей всем, что попадется под руку. Тогда ей удалось убежать. Продавцы запомнили ее надолго.

В среду, 20 июля любительница красоты решила доделать начатое и вернулась в тот же магазин. Консультанты сразу позвонили в охрану. Когда женщина увидела людей в форме, тут же сбросила бутылочки по уходу за волосами.

После задержания сибирячка поведала свою историю охране. У нее есть высшее образование, но по профессии она не работает. На жизнь она зарабатывает кражами, перепродавая товары. Профессиональная воровка рассказала, что хочет завязать с кражами и исправиться, но ей не удается этого сделать.

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