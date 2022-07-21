Мужчина из Новосибирска зарезал приятеля во время пьянки – тот умер на месте

Житель Новосибирска зарезал своего знакомого из-за ссоры

В Октябрьском районе Новосибирска во вторник, 19 июля произошло убийство – двое приятелей поссорились и один схватился за нож. Информацию предоставили в СУ СК по НСО.

По данным Следствия, все произошло в одном из домов по улице Грибоедова. 55-летний подозреваемый и 53-летний новосибирец пили алкоголь. В один момент они поссорились, и старший из них схватился за нож. Он ударил своего приятеля четыре раза в шею. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Злоумышленник сам вызвал полицию и сознался в преступлении. Теперь на него возбуждено уголовное дело по факту убийства. В ближайшее время его заключат под стражу. Сейчас следователи продолжают расследование дела.

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