Хакер из Новосибирска атаковал НГТУ и получил судебное наказание

В УФСБ напоминают, что только с начала 2022 года зафиксировано и пресечено свыше 1130 компьютерных атак на объекты информационной инфраструктуры науки и образования, государственных органов Новосибирской области, большинство из которых совершенно с территорий недружественных России стран. Нанесение ущерба не допущено.