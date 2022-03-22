Подозреваемого в убийстве мужчины разыскивают в Новосибирске

Правоохранители просят сообщить всех тех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом новосибирце. Просьба позвонить по номерам: 8 (383) 301-28-77, 8(383) 203-57-39 или в отдел полиции по телефонам: 8-913-062-8300, 8-965-820-1430, 232-64-81. Конфиденциальность гарантируется.