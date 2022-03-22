Подозреваемого в убийстве мужчины разыскивают в Новосибирске

Подозреваемого в убийстве мужчины разыскивают в Новосибирске
Подозреваемого в убийстве мужчины разыскивают в Новосибирске
Сегодня, 06:00КриминалФото: СУ СКР по Новосибирской области
Подозреваемый расправился с погибшим в квартире на улице Путевая.

В Новосибирске разыскивают подозреваемого в убийстве. Такую информацию распространяет Следственный региональный комитет.

По данным Следкома, пропавший Андрей Бондаренко убил 32-летнего мужчину в Ленинском районе по улице Путевая в доме №11. Преступление подозреваемый совершил 14 марта 2022 года.

Правоохранители просят сообщить всех тех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемом новосибирце. Просьба позвонить по номерам: 8 (383) 301-28-77, 8(383) 203-57-39 или в отдел полиции по телефонам: 8-913-062-8300, 8-965-820-1430, 232-64-81. Конфиденциальность гарантируется.

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