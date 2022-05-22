Новосибирец попытался угнать «Жигули» прямо перед её хозяином

Новосибирец попытался угнать «Жигули» прямо перед её хозяином

Новосибирец попытался угнать «Жигули» прямо перед её хозяином

Сегодня, 17:12
Криминал
Александр Кондратьев
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске молодой человек хотел угнать ВАЗ-2103 прямо перед владельцем, но у него не получилось этого сделать, ведь машина была сломана.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что автомобиль был припаркован возле жилого дома на улице Большевистской, но он был не на ходу и со спущенными колесами. Однако его попытался угнать молодой парень прямо на глазах, но тот быстро среагировал и вызвал полицию, которая и задержала 25-летнего преступника.

Неудавшийся угонщик поведал историю, что давно уже заприметил эту машину и решил похитить – он вскрыл дверной замок и попытался даже накачать колеса.

Возбуждено уголовное дело за покушение на кражу, но заключать под стражу парня пока не стали – ему только запретили выезжать из города.

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