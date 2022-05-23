Друзьям застреленного Векила Абдуллаева вынесли приговор в Новосибирске

Стоит отметить, что молодые люди попали под следствие даже больше не из-за самой ситуации, где погиб их друг, а случилось все из-за того, что следователи выяснили, что группа этих людей причастная к разбою, который они совершили еще два года назад. Минусом для них послужили и то, что они всячески оскорбляли полицейских при задержании в тот злополучный день, а также пытались оттолкнуть их и применяли физическую силу.