Друзьям застреленного Векила Абдуллаева вынесли приговор в Новосибирске

Друзьям застреленного Векила Абдуллаева вынесли приговор в Новосибирске
Друзьям застреленного Векила Абдуллаева вынесли приговор в Новосибирске
Сегодня, 20:18КриминалАлександр КондратьевФото: Судебный департамент Новосибирской области
В Новосибирске друзей случайно застреленного Векила Абдуллаева приговорили к реальному лишению свободы за угрозы, насилие в отношении экипажа ДПС и разбой.

По данным Октябрьского районного суда, Руслана Курбанова приговорили к 4 годам колонии-поселении. Такие же приговоры получили и Илькин Исмаилов и Турал Курбанов, но им зачли время проведенное в следственном изоляторе, поэтому их сразу отпустили.

Стоит отметить, что молодые люди попали под следствие даже больше не из-за самой ситуации, где погиб их друг, а случилось все из-за того, что следователи выяснили, что группа этих людей причастная к разбою, который они совершили еще два года назад. Минусом для них послужили и то, что они всячески оскорбляли полицейских при задержании в тот злополучный день, а также пытались оттолкнуть их и применяли физическую силу.

Сами они не ожидали, что ситуация обернется против них. Но так вышло и теперь одному из них придется отбывать наказание в колонии-поселении, а другим лишь ждать своего друга.

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