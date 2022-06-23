В Новосибирске будут судить мужчину за убийство и изнасилование девушки

По информации следователей, в октябре прошлого года 30-летний мужчина заприметил девушку в Ленинском районе, и выследил где она живет. Он проник в подъезд дома по улице Ивана Севастьянова, а после вломился в её квартиру. Там изнасиловал и убил сибирячку.
Насильник сбежал, и его некоторое время искали полицейские. В какой-то момент им удалось выйти на след преступника.
Мужчину поймали и арестовали. Оказалось, что он ранее был судим. Сейчас уголовное дело против него готовят к отправке в Новосибирский областной суд.