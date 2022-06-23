В Новосибирске будут судить мужчину за убийство и изнасилование девушки

В Новосибирске будут судить мужчину за убийство и изнасилование девушки
В Новосибирске будут судить мужчину за убийство и изнасилование девушки
Вчера, 16:35КриминалФото: СУ СКР по Новосибирской области
Дело о жестоком убийстве и изнасиловании 24-летней девушки жителем Новосибирска дошло до суда. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По информации следователей, в октябре прошлого года 30-летний мужчина заприметил девушку в Ленинском районе, и выследил где она живет. Он проник в подъезд дома по улице Ивана Севастьянова, а после вломился в её квартиру. Там изнасиловал и убил сибирячку.

Насильник сбежал, и его некоторое время искали полицейские. В какой-то момент им удалось выйти на след преступника.

Мужчину поймали и арестовали. Оказалось, что он ранее был судим. Сейчас уголовное дело против него готовят к отправке в Новосибирский областной суд.

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