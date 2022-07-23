Живодеры выбросили кошку из окна жилого дома в Новосибирске

«Живодерство в этом подъезде было замечено не раз – мне говорили, что эти люди уже скидывали из своего окна домашних животных, но никто их не наказывает. Надеюсь, что с привлечением СМИ правоохранительные органы примут меры», - сказала Анастасия Р.
Трагическая ситуация произошла уже не в первый раз на улице Твардовского 22/5. В настоящее время развития ситуации не произошло – полиция пока не начинала проверку.
Стоит отметить, что в Первомайском районе происходило даже хуже - там несколько месяцев назад находились кучи трупов котов, которых убивал местный житель.