Живодеры выбросили кошку из окна жилого дома в Новосибирске

Живодеры выбросили кошку из окна жилого дома в Новосибирске
Живодеры выбросили кошку из окна жилого дома в Новосибирске
Вчера, 14:26КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Первомайском районе Новосибирска неизвестные выкинули взрослую кошку из окна жилого дома. Информацию предоставили в соцсетях, а Atas.info удалось связаться с очевидцем.

«Живодерство в этом подъезде было замечено не раз – мне говорили, что эти люди уже скидывали из своего окна домашних животных, но никто их не наказывает. Надеюсь, что с привлечением СМИ правоохранительные органы примут меры», - сказала Анастасия Р.

Трагическая ситуация произошла уже не в первый раз на улице Твардовского 22/5. В настоящее время развития ситуации не произошло – полиция пока не начинала проверку.

Стоит отметить, что в Первомайском районе происходило даже хуже - там несколько месяцев назад находились кучи трупов котов, которых убивал местный житель.

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