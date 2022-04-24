В Новосибирске задержали серийного 25-летнего угонщика иномарок

Полицейские поймали молодого парня за многочисленные автоугоны на территории Новосибирска. Только за апрель преступник умудрился похитить сразу шесть иномарок.
По данным ГУ МВД Новосибирской области, с начала месяца в полицию об угоне автомобилей заявили несколько жителей Ленинского района. По их слова, машины стояли на парковке во дворе и были оснащены сигнализацией.
Первое обращение о краже Toyota RAV4 за 240 тысяч рублей со двора по улице Выставочной поступило 3 апреля. Следующее пришло 11 апреля - с улицы Пархоменко угнали Nissan Vannette стоимостью 250 тысяч рублей.
Спустя несколько дней оперативных работ полицейским удалось найти и поймать преступника. Им оказался 25-летний житель Ленинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.
«Сейчас установили его причастность к шести эпизодам краж транспортных средств, пять из которых обнаружены в других районах Новосибирска. По словам задержанного, автомобили угонял для перепродажи», - уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Его заключили под стражу.
Напомним, ранее в МВД рассказали, из каких районов Новосибирска чаще угоняют автомобили и какие марки интересуют преступников.