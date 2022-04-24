В Новосибирске задержали серийного 25-летнего угонщика иномарок

В Новосибирске задержали серийного 25-летнего угонщика иномарок
В Новосибирске задержали серийного 25-летнего угонщика иномарок
Сегодня, 12:26КриминалФото: pixabay.com
Парень угнал шесть автомобилей в разных районах города ради перепродажи.

Полицейские поймали молодого парня за многочисленные автоугоны на территории Новосибирска. Только за апрель преступник умудрился похитить сразу шесть иномарок.

По данным ГУ МВД Новосибирской области, с начала месяца в полицию об угоне автомобилей заявили несколько жителей Ленинского района. По их слова, машины стояли на парковке во дворе и были оснащены сигнализацией.

Первое обращение о краже Toyota RAV4 за 240 тысяч рублей со двора по улице Выставочной поступило 3 апреля. Следующее пришло 11 апреля - с улицы Пархоменко угнали Nissan Vannette стоимостью 250 тысяч рублей.

Спустя несколько дней оперативных работ полицейским удалось найти и поймать преступника. Им оказался 25-летний житель Ленинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.

«Сейчас установили его причастность к шести эпизодам краж транспортных средств, пять из которых обнаружены в других районах Новосибирска. По словам задержанного, автомобили угонял для перепродажи», - уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Его заключили под стражу.

Напомним, ранее в МВД рассказали, из каких районов Новосибирска чаще угоняют автомобили и какие марки интересуют преступников.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы