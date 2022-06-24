Обезглавленное тело: рецидивиста осудят за убийство отца двоих детей в Новосибирске

В июне 2021 года из села Издревая в Новосибирском районе пропал 37-летний отец двоих детей. Мужчину нашли спустя полтора месяца – на кладбище и без головы. Суд приступил к рассмотрению дела.

После новости о пропаже Андрея Тырышкина, в поисках помогали учувствовать все – полиция, волонтеры, журналисты и односельчане. Однако живым Андрея найти не удалось в августе – рядом с местным кладбищем было найдено тело без головы, которое принадлежало пропавшему. В убийстве обвинили односельчанина Сергея Олейника. По данным следствия, ранее подозреваемый отбывал 17-лет в колонии за убийство пенсионерки. Вышел заключенный лишь в 2019 году. По словам подозреваемого, в тот день у дома убитого произошел конфликт. Тырышкин якобы угрожал спалить дом Олейника. Однако на суде выдвинули другую версию – банальный долг. Погибший хотел забрать деньги через подсудимого, но это не увенчалось успехом. Обиженный Олейник решил отомстить обидчику. Он, его супруга и ее брат поздней ночью поехали искать Тырышкина с ружьем. В итоге они доехали до леса и Андрей с Сергеем пошли решать конфликт наедине. Свидетель, выступающий с показаниями, заявил, что мужчины пропали из зоны видимости, слышались крики и выстрелы, а в конце Олейник копал яму, дабы скрыть труп. Но от этих показаний свидетель отказался, объяснив, что дал их под давлением следствия. Сестра убитого требует с подсудимого 12 млн рублей. По ее словам, когда ее бата нашли, его было не узнать – труп был без головы, пишет «КП-Новосибирск». Далее в деле разберется суд.

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