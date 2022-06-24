Прокуратура нашла нарушения в спорткомплексе Новосибирска, где подростка убили ворота

В ведомстве уточнили, что на территории спортивного комплекса нет ограждения, а также отсутствуют технические средства, которые должны обеспечивать безопасностью находящихся на футбольном стадионе.
Стоит отметить, что руководство даже не проверяло техническое состояние ворот, которые упали на подростка – там даже не было таблички с информацией об опасности игр с ними и прочего.
На директора Александра Сивири завели административное дело по факту нарушения требований к защищенности объектов. При этом проводится расследование уголовного дело за халатность.