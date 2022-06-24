Прокуратура нашла нарушения в спорткомплексе Новосибирска, где подростка убили ворота

Прокуратура нашла нарушения в спорткомплексе Новосибирска, где подростка убили ворота
Прокуратура нашла нарушения в спорткомплексе Новосибирска, где подростка убили ворота
24 июня, 19:53КриминалАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Искитимская прокуратура провела проверку по факту смерти 14-летнего ребенка на футбольном стадионе в селе Улыбино и выявила нарушения.

В ведомстве уточнили, что на территории спортивного комплекса нет ограждения, а также отсутствуют технические средства, которые должны обеспечивать безопасностью находящихся на футбольном стадионе.

Стоит отметить, что руководство даже не проверяло техническое состояние ворот, которые упали на подростка – там даже не было таблички с информацией об опасности игр с ними и прочего.

На директора Александра Сивири завели административное дело по факту нарушения требований к защищенности объектов. При этом проводится расследование уголовного дело за халатность.

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