Водитель «Газели» подрался с маршрутчиком на Гусинобродском шоссе в Новосибирске

В Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошла драка между водителем грузовой «Газели» и маршрутчиком – они побили друг-друга по голове, а затем их разняли.

«Неадекватный водитель из «Газели» вышел и пошел к маршрутке. Подойдя, взял водителя за волосы и сильно ударил об окно», - поделилась автор видео. Она уточнила, что конфликт произошел из-за пустяка – маршрутка покатилась назад, но её успели остановить. «Газелисту» не понравились такие действия, поэтому он решил научить маршрутчика водить, но не при помощи ПДД, а кулаками. Многие люди в комментариях осудили одного из мужчин за начало драки. Стоит отметить, что такое допустимо в основном только в России. Например, в США за драку на дороге можно угодить в тюрьму на несколько месяцев.

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