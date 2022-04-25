Что случилось с младенцами, скелеты которых найдены под Новосибирском: первые версии

По предположению местных жителей, тела младенцев могли лежать там с осени 2021 года. Односельчане уверены, что кто-то из жителей Шагалово не мог родить двойню, потому что беременность все бы увидели. Не исключено, что тела младенцев подбросили из ближайших поселков.