Что случилось с младенцами, скелеты которых найдены под Новосибирском: первые версии

Что случилось с младенцами, скелеты которых найдены под Новосибирском: первые версии
Что случилось с младенцами, скелеты которых найдены под Новосибирском: первые версии
Сегодня, 09:20КриминалФото: pixabay.com
Местным жителям делают ДНК-тесты, а подозреваемых по уголовному делу пока нет.

В селе Шагалово Новосибирской области найдены скелеты тел двух младенцев. Страшную находку обнаружил местный школьник в заброшенном доме.

По предположению местных жителей, тела младенцев могли лежать там с осени 2021 года. Односельчане уверены, что кто-то из жителей Шагалово не мог родить двойню, потому что беременность все бы увидели. Не исключено, что тела младенцев подбросили из ближайших поселков.

Сейчас правоохранители делают ДНК-тесты всем проживающим в селе Шагалово. Останки тел также направлены на экспертизу. В СМИ предполагали, что изначально подозревали 27-летнюю ранее судимую женщину и 29-летнего мужчину, которые одно время проживали в селе.

Однако в Следственном комитете заявили, что сейчас подозреваемых по делу нет. Полиция продолжает разыскивать мать погибших детей. СУ СК по региону возбудил уголовное дело по факту «Убийства». Ведется проверка.

Напомним, ранее в возле заправки в Новосибирской области нашли скелет пропавшего мужчины. Позднее выяснилось, что останки относятся к жителю села Сарапулка Мошковского района, который в июле 2020 года ушел из местной больницы и исчез.

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