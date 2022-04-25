В Новосибирске бомж до смерти забил собутыльника бревном

Напомним, ранее новосибирец убил 63-летнюю соседку случайной знакомой, которая ему отказала. Сибиряк предложил новой знакомой выпить, но она отказалась. Тогда он выволок женщину на веранду дома и ударил ножом по телу. На крики женщины прибежала 63-летняя соседка. Испугавшись своего разоблачения, мужчина нанес ей множественные удары ножом по телу, от которых последняя скончалась на месте. Врачам удалось спасти только молодую сибирячку.