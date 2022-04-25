В Новосибирске бомж до смерти забил собутыльника бревном

В Новосибирске на 9 лет в колонию отправится 32-летний бездомный, который до смерти забил своего собутыльника. Инцидент произошел в марте 2020 года на теплотрассе в Октябрьском районе города.
Двое бездомных мужчин выпивали спиртные напитки, и внезапно между ними вспыхнул конфликт. Подозреваемый избил собутыльника руками и запинал ногами, а после избил потерпевшего дубиной по голове и туловищу. В результате тот скончался, а злоумышленник скрылся с места преступления.
Момент убийства заметили свидетели, которые находились в люке теплотрассы. Полицейским удалось задержать убийцу. Свою вину он признал частично и выдавал дело, как непреднамеренное убийство. Подозреваемый ссылался на то, что потерпевший начал его оскорблять и интересоваться жизненными предпочтениями.
В результате суд приговорил злоумышленника к 9 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, ранее новосибирец убил 63-летнюю соседку случайной знакомой, которая ему отказала. Сибиряк предложил новой знакомой выпить, но она отказалась. Тогда он выволок женщину на веранду дома и ударил ножом по телу. На крики женщины прибежала 63-летняя соседка. Испугавшись своего разоблачения, мужчина нанес ей множественные удары ножом по телу, от которых последняя скончалась на месте. Врачам удалось спасти только молодую сибирячку.