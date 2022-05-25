Аферистка, притворившись беременной, обокрала пенсионерку в Новосибирске: видео

Аферистка, притворившись беременной, обокрала пенсионерку в Новосибирске: видео
Аферистка, притворившись беременной, обокрала пенсионерку в Новосибирске: видео
Сегодня, 11:38КриминалФото: Подслушано Первомайка

Лже-беременная цыганка обокрала пенсионерку в Новосибирске

Две молодые цыганки украли деньги из квартиры пенсионерки в Первомайском районе Новосибирска. Одна из них притворилась беременной, чтобы вызвать сочувствие у бабушки.

Такими хитрыми манипуляциями девушки попали в квартиру пожилой женщины – а у той, как оказалось, стояли камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, лже-беременная специально хваталась за живот и говорила о плохом самочувствие, чтобы пенсионерка отлучилась за водой. Когда это произошло, аферистки обыскали комнату и нашли деньги.

Немного полежав на диване старушки, «больная» и её подруга ушли. Предположительно о краже пострадавшая уже знает. В группе «Подслушано Первомайка» даже отметились её родственники. Они сказали, что эта женщина является заслуженным врачом-невропатологом.

Сейчас воришек разыскивает полиция. Некоторые пользователи Сети откликнулись и рассказали, где видели похожих на них в Новосибирске вчера, 24 мая.

Материалы по теме:
Новосибирск
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы