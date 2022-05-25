Аферистка, притворившись беременной, обокрала пенсионерку в Новосибирске: видео

Лже-беременная цыганка обокрала пенсионерку в Новосибирске

Две молодые цыганки украли деньги из квартиры пенсионерки в Первомайском районе Новосибирска. Одна из них притворилась беременной, чтобы вызвать сочувствие у бабушки.

Такими хитрыми манипуляциями девушки попали в квартиру пожилой женщины – а у той, как оказалось, стояли камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, лже-беременная специально хваталась за живот и говорила о плохом самочувствие, чтобы пенсионерка отлучилась за водой. Когда это произошло, аферистки обыскали комнату и нашли деньги. Немного полежав на диване старушки, «больная» и её подруга ушли. Предположительно о краже пострадавшая уже знает. В группе «Подслушано Первомайка» даже отметились её родственники. Они сказали, что эта женщина является заслуженным врачом-невропатологом. Сейчас воришек разыскивает полиция. Некоторые пользователи Сети откликнулись и рассказали, где видели похожих на них в Новосибирске вчера, 24 мая.

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