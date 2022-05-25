Душившего 5-летнюю девочку новосибирца приговорили к 13 годам тюрьмы

Эта история произошла ещё летом 2020 года. Девочка гуляла с мамой во дворе, когда к ней со спины подошел мужчина. Он схватил малышку за шею и начал душить. Обить ребёнка от обезумевшего сибиряка родительнице помогли неравнодушные соседи.