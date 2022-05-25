Экс-директор «Винапа» Олег Яровой отделался условным наказанием за мошенничество

Яровой был осужден за мошенничество или хищение чужого имущества в особо крупном размере – его приговорили не только к условному наказанию, но и к испытательному сроку на три года. Само уголовное дело расследовалось около года и многие думали, что мужчину ждет более суровое наказание, но ему удалось отойти от него.
Он также будет обязан будет возместить 130 тысяч рублей ущерба потерпевшему. При этом приговор еще можно обжаловать, ведь он еще не вступил в силу. Однако пока неизвестно, будут ли юристы этим заниматься, ведь приговор оказался мягким.
Напомним, что в марте 2022 года Центральный районный суд приговорил Олега Ярового за заведомо ложный донос и дачу заведомо ложных показаний. Дело было связано с преследованием бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Директора и еще одну сотрудницу прокуратуры Александру Аверину подозревают в фабрикации уголовного дела в отношении гендиректора ООО АКГ «ЭКФАРД» Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимостью стоимостью около 500 млн рублей. Было предположение, что вся инициатива исходила как раз от Ярового.