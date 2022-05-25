Экс-директор «Винапа» Олег Яровой отделался условным наказанием за мошенничество

Яровой был осужден за мошенничество или хищение чужого имущества в особо крупном размере – его приговорили не только к условному наказанию, но и к испытательному сроку на три года. Само уголовное дело расследовалось около года и многие думали, что мужчину ждет более суровое наказание, но ему удалось отойти от него.