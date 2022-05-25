Экс-главу подразделения РЖД в Новосибирске отправили в колонию: он попался на взятках

Согласно данным суда, железнодорожник за вознаграждения закрывал глаза на нарушения требований безопасности на ЖД-станциях в регионах Сибири. С мая 2016 года по март 2018 года он получил 800 тысяч рублей, а за это наказание - 8,5 лет колонии и 1 млн штрафа.