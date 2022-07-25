Нашли в письме: марки с ЛСД везли из Германии в Новосибирск

По данным ведомства, наркотики обнаружили в письме из Германии, которое следовало до жителя Новосибирска. Внутри него оказались 10 марок с ЛСД. Вычислить это помогла криминалистическая экспертиза, которая показала, что на бумаге имеется лизергиновая кислота.
Теперь на получателя письма возбуждено уголовное дело. Новосибирца обвиняют в контрабанде наркотических средств в крупном размере.
Напомним, новосибирские Бони и Клайд попались на краже виски - все ради денег на наркотики. Охрана задержала девушку-подростка на попытке вынести из супермаркета в Новосибирске бутылку дешевого виски. Оказалось, молодая сибирячка пошла на преступление ради своего возлюбленного.