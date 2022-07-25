Нашли в письме: марки с ЛСД везли из Германии в Новосибирск

Марки с наркотиками нашли в письме из Германии для жителя Новосибирска

На таможне в Новосибирске обнаружили письмо с наркотическими веществами. Теперь на несостоявшегося получателя завели дело. Информацию подтвердили в Сибирской оперативной таможне.

По данным ведомства, наркотики обнаружили в письме из Германии, которое следовало до жителя Новосибирска. Внутри него оказались 10 марок с ЛСД. Вычислить это помогла криминалистическая экспертиза, которая показала, что на бумаге имеется лизергиновая кислота. Теперь на получателя письма возбуждено уголовное дело. Новосибирца обвиняют в контрабанде наркотических средств в крупном размере. Напомним, новосибирские Бони и Клайд попались на краже виски - все ради денег на наркотики. Охрана задержала девушку-подростка на попытке вынести из супермаркета в Новосибирске бутылку дешевого виски. Оказалось, молодая сибирячка пошла на преступление ради своего возлюбленного.

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