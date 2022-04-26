32-летнего порнографа поймали в Новосибирске

В Новосибирске 32-летний мужчина два года занимался изготовлением и распространением порнографии. Уголовное дело направлено в суд – ему грозит до 15 лет колонии.
По версии следствия, обвиняемый с 2019 по 2021 год самостоятельно изготавливал и распространял незаконные порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних детей. Полиция его арестовала только в мае прошлого года.
«Своими умышленными действиями мужчина фактически подрывал общественную нравственность, психическое, моральное и нравственное развитие общества, грубо нарушал запрет на оборот порнографических материалов», - объяснили в Следкоме.
Всего было совершено 5 эпизодов преступлений. Новосибирец полностью сознался в нарушении закона. Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время его рассмотрит суд.
Напомним, ранее директора новосибирской школы судили за рассылку детской порнографии. Руководитель учебного заведения изготовил порно-коллажи с фотографиями школьников. После он разослал работы родителям детей.