32-летнего порнографа поймали в Новосибирске

32-летнего порнографа поймали в Новосибирске
32-летнего порнографа поймали в Новосибирске
Сегодня, 12:11КриминалФото: Медиахолдинг1Mi
СК утвердил обвинительное заключение, а подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

В Новосибирске 32-летний мужчина два года занимался изготовлением и распространением порнографии. Уголовное дело направлено в суд – ему грозит до 15 лет колонии.

По версии следствия, обвиняемый с 2019 по 2021 год самостоятельно изготавливал и распространял незаконные порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних детей. Полиция его арестовала только в мае прошлого года.

«Своими умышленными действиями мужчина фактически подрывал общественную нравственность, психическое, моральное и нравственное развитие общества, грубо нарушал запрет на оборот порнографических материалов», - объяснили в Следкоме.

Всего было совершено 5 эпизодов преступлений. Новосибирец полностью сознался в нарушении закона. Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время его рассмотрит суд.

Напомним, ранее директора новосибирской школы судили за рассылку детской порнографии. Руководитель учебного заведения изготовил порно-коллажи с фотографиями школьников. После он разослал работы родителям детей.

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