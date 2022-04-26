Новосибирца осудят за шантаж чиновника из Управления Федерального казначейства

По данным следствия, мужчину не удовлетворили ответы на его запросы в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области. Он заявил руководителю ведомства, что имеет на него некий компромат, который разместит в социальных сетях, если его требования не удовлетворят. Чтобы этого не случилось, он потребовал от чиновника более 300 тысяч рублей и бутылку конъяка Courvoisier VS.