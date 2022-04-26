Новосибирца осудят за шантаж чиновника из Управления Федерального казначейства

Житель Бердска Александр Шехтман потребовал более 300 тысяч рублей и бутылку коньяка за 3 тысячи рублей у сотрудника Управления Федерального казначейства за молчание и невыпуск якобы компрометирующих документов в социальных сетях.
По данным следствия, мужчину не удовлетворили ответы на его запросы в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области. Он заявил руководителю ведомства, что имеет на него некий компромат, который разместит в социальных сетях, если его требования не удовлетворят. Чтобы этого не случилось, он потребовал от чиновника более 300 тысяч рублей и бутылку конъяка Courvoisier VS.
«22 апреля в предварительном судебном заседании суд отказал Шехтману и его защитнику в удовлетворении ходатайств: о возвращении дела в прокуратуру, о прекращении в отношении подозреваемого уголовного преследования ввиду отсутствия в его действиях состава преступления и об отмене ему меры пресечения в виде заключения под стражу и оставил в СИЗО еще на полгода до 12 октября», - напиано на сайте Бердского городского суда.
Следующее судебное заседание назначили на 5 мая 2022 года.