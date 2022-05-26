Директор котельной получил третий штраф за желто-синюю краску у мэрии Новосибирска

Директора котельной из Новосибирска оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Бизнесмену Станиславу Карзанову из Новосибирска присудили уже третий штраф за действия, дискредитирующие войска России. Он постоянно обливал желтой и синей краской крыльцо мэрии.

Из данных картотеки суда следует, что в марте мужчина был оштрафован на 100 тысяч рублей за подобное поведение. После он повторил свой «подвиг» и получил 30 000 рублей санкций за дискредитацию ВС РФ. «Карзанов нанес краску на асфальт по улице Орджоникидзе 20 апреля 2022 года. За это был оштрафован на 30 тысяч рублей. За повторный инцидент выписали 48 тысяч рублей, потом ещё 45 тысяч», - уточнили в суде. В общей сумме предприниматель должен выплатить 93 тысячи рублей и 30 000 за дискредитацию нашей армии.

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