Крупнейшую майнинг-ферму нашли в заброшенном киоске под Новосибирском

Полицейские нашли спрятанную в заброшенном киоске и контейнере под Новосибирском майнинг-ферму. Ущерб от неё оценили в 20 млн рублей.

Неизвестные незаконно майнили криптовалюту в поселке Пашино. В одном из киосков правоохранители и энергетики обнаружили сотни ASIC, которые были подключены к электрическим сетям. Как сказали в АО «Региональные электросети», ущерб составил 20 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело и владельцам фермы грозит теперь до 5 лет колонии. «Майнеры – это воры электричества. Чтобы заработать, они пользуются снабжением бесплатно. За это им грозит наказание в виде лишения свободы», - отметили в «РЭС». Напомним, ещё в марте специалисты накрыли другую крупную майнинг-ферму под Новосибирском. Там дельцы биткоинов потребили почти 200 тысяч кВт*ч.

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