Новосибирский чиновник получил Hyundai Tucson в качестве взятки – дело передали в суд

Новосибирский чиновник получил Hyundai Tucson в качестве взятки – дело передали в суд
Новосибирский чиновник получил Hyundai Tucson в качестве взятки – дело передали в суд
Сегодня, 18:43КриминалФото: СУ СКР по Новосибирской области

Замглавы района в Новосибирской области будут судить за взятку иномаркой

До суда дошло дело о 35-летнем заместителе главы Чановского района Новосибирской области, который получил взятку в виде автомобиля Hyundai Tucson. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Чиновника обвиняют в крупном взяточничестве. Ещё весной 2019 года он разрешил ООО «Абсолют» установить в одном районном поселке насосно-фильтровальную станцию - были нарушения. За это получил Hyundai Tucson.

Напомним, на днях в суд ушло дело о взятках экс-главы подразделения РЖД в Новосибирске Алексея Холенко. Он был пойман за то, что получил 800 000 рублей от железнодорожников, которые нарушали требования безопасности. Теперь ему грозит 8,5 лет тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба Следкома Новосибирской области, мужчина признал свою вину. Дело передали в суд.

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